F1 : Ferrari disqualifié, l'avertissement est lâché !

Le 25 juin prochain, le film F1 sera à l'affiche dans les cinémas en France. Alors qu'on retrouvera notamment Brad Pitt et Lewis Hamilton au casting, l'actrice Kerry Condon a également participé au tournage. A quelques jours de la sortie, elle a d'ailleurs livré certains de ses souvenirs, notamment les moments de pression qui auraient pu coûter très cher à Ferrari notamment.

« On ne pouvait pas jouer avec le temps »

« Quels étaient les défis du tournage ? Le nombre de prises était limité. Quand on voit ces voitures nous dépasser, c’est un vrai Grand Prix qui se déroule en plein tournage. On ne pouvait pas jouer avec le temps. On avait une fenêtre temporelle précise de quelques minutes. Et puis parfois, quand Brad enlevait son casque, on savait qu’on n’aurait que deux prises avant que les gens commencent à le reconnaître. Les gens passaient, et tout d’un coup, ils s’exclamaient : “Oh là là, c’est Brad Pitt ?” Il y avait alors des gens debout dans le champ, qui le pointaient du doigt, et c’était fini. Il fallait donc être très bon dès la première prise. Mais c’était passionnant. Aussi, une fois sur le circuit, impossible de retourner aux toilettes et la maquilleuse ne pouvait pas venir me remettre du rouge à lèvres. Il faut se coiffer soi-même. Mais étant donné mon côté tomboy, ça ne me dérangeait pas », a d'abord raconté Kerry Cordon