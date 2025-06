F1 : Verstappen annonce un phénomène !

Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le week-end dernier, le Grand Prix du Canada a été marqué par le premier podium de la carrière de Kimi Antonelli en Formule 1. Le jeune Italien a réussi à arracher la troisième place devant Oscar Piastri et pour sa première saison, il réalise déjà de sacrées performances. Max Verstappen, qui a terminé 2ème, a tenu à saluer la prestation du pilote Mercedes.

A 27 ans, Max Verstappen possède une immense expérience en Formule 1 et avant d'enchaîner les victoires, il a eu l'occasion de battre quelques records de précocité. Kimi Antonelli n'a que 18 ans et il pourrait ainsi suivre les pas de Verstappen . Le Néerlandais a tenu à le féliciter, lui qui a pu suivre sa progression toutes ces années avant de débarquer chez Mercedes .

Un grand pilote en devenir

Auteur de prestations remarquées depuis le début de la saison et très régulier, Kimi Antonelli a fini par décrocher le premier podium de sa carrière dans une course dominée par son coéquipier George Russell. Le jeune Italien est devenu à cette occasion le troisième pilote le plus jeune à monter sur un podium de Formule 1. « Je connaissais Kimi depuis ses débuts en karting, les gens en disaient déjà beaucoup de bien, donc je le suivais de près. Je pense que ce qui est impressionnant, c’est qu’il est naturellement rapide. J’aime son sang-froid et son calme. Ce sont des qualités formidables. Je n’ai jamais douté qu’il monterait sur le podium cette année. Je suis très heureux que cela lui soit arrivé. Cela donne plus de confiance. C’est un bon coup de pouce. Et cela ne fera que s’améliorer » a réagi Max Verstappen d'après des propos rapportés par F1-Only.