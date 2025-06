F1 - Lewis Hamilton : Le coup de fil à Brad Pitt qui a tout changé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce 25 juin que l’on pourra retrouver le film F1 dans les salles de cinéma en France. Et il y a du beau monde au casting avec notamment Brad Pitt et Lewis Hamilton. Mais comment le pilote britannique de Ferrari s’est-il retrouvé là ? Réalisateur, Joseph Kosinski a dévoilé comment la mise en contact s’est opérée et ce grâce à un appel du septuple champion du monde à la star hollywoodienne.

A 40 ans, Lewis Hamilton est devenu au fil des années et des succès bien plus qu’un pilote de Formule 1. Alors qu’on connait bien évidemment le Britannique dans le paddock, lui qui porte actuellement les couleurs de Ferrari, le septuple champion du monde s’étend à d’autres domaines. Ainsi, on peut régulièrement voir Hamilton à des défilés de mode et voilà qu’on va désormais pouvoir le voir au cinéma. En effet, il est à l’affiche du film F1 aux côtés de Brad Pitt, réalisé par Joseph Kosinski.

« Hamilton avait contacté Tom pour lui demander s'il pouvait passer des auditions pour Top Gun » A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Joseph Kosinski a d’ailleurs dévoilé comment Lewis Hamilton s’est retrouvé au casting du film F1. Et tout serait parti d’un appel passé par le Britannique à Brad Pitt pour initialement faire partie du film Top Gun. « Lewis Hamilton avait contacté Tom pour lui demander s'il pouvait passer des auditions pour Top Gun. Tom nous avait mis en relation et j'ai ainsi rencontré Lewis pour la première fois. Il était en plein milieu de sa saison et comme le tournage durait neuf mois, il a compris qu'il ne pourrait pas faire le pilote et l'acteur en même temps. Mais la connexion était nouée. Et quand j'ai eu l'idée de F1, c'est la première personne que j'ai contactée », a confié Joseph Kosinski.