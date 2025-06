F1 : Verstappen imite une légende, il hallucine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen ne peut plus étendre sa domination depuis le début de la saison. Le pilote néerlandais a vu McLaren prendre une avance considérable en termes de moyens et il est difficile de combler l'écart. Néanmoins, grâce à son expérience et ses qualités exceptionnelles au volant, il semble être capable de suivre le rythme. Pour Emerson Fittipaldi, champion du monde en 1972 et en 1974, ce qu'il fait est impressionnant.

3ème du classement des pilotes pour le moment, Max Verstappen a prouvé qu'il était encore capable de s'imposer même s'il n'a plus la meilleure voiture du paddock. Ses qualités sont souvent soulignées et pour certains, il pourrait même être le meilleur pilote de l'histoire. Le Néerlandais éblouit Emerson Fittipaldi qui n'hésite pas à faire le rapprochement avec Ayrton Senna, ancienne légende brésilienne de la Formule 1.

Verstappen sauve Red Bull Depuis le milieu de la saison dernière, l'écurie Red Bull a reculé en termes de performances et Max Verstappen a bien du mal à cacher les difficultés rencontrées par son écurie. Le Néerlandais reste malgré tout capable de sacrés coups comme il l'a montré dernièrement. « Je pense que Max a atteint un niveau de pilotage incroyable. Il porte maintenant Red Bull sur ses épaules. Il ne conduit pas. Il porte la voiture. Dans des situations comme le Grand Prix du Brésil l’année dernière, j’étais là. C’est incroyable ce qu’il a fait » débute Emerson Fittipaldi d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.