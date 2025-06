F1 - Verstappen : «Des gosses», la punchline sur Red Bull !

Le résultat du Grand Prix du Canada n’a pas plu à Red Bull, George Russell s’étant imposé devant Max Verstappen. L’écurie autrichienne a alors cherché à contester la victoire du pilote de Mercedes. Cette attitude n’est cependant pas du goût de Juan Pablo Montoya, qui n’a pas manqué de s’en prendre à l’équipe du quadruple champion du monde.

«Chez Red Bull, ils agissent comme des gosses»

« Je pense que si George a vraiment freiné et arrêté la voiture volontairement, et que Max a dépassé la voiture à cause de cela, alors ils devraient examiner la situation. Mais il était très clair qu’il n’y avait rien de tout ça. Mais chez Red Bull, ils agissent comme des gosses. Leur attitude en F1, avec leurs réclamations... Pourquoi protester quand il n’y a rien ? Il faut faire croire qu’on soutient Max coûte que coûte ? » a pesté l’ancien pilote de F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.