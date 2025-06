F1 - Verstappen : Clash avec Brad Pitt ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce mercredi 25 juin, le film F1 filmé en prises de vues réelles de Grands Prix, sortira dans les salles de cinéma. A l’affiche du long-métrage de Joseph Kosinski : Brad Pitt, Javier Bardem et Damson Idris entre autres. Jouant le rôle du pilote de course Sonny Hayes, Pitt sera au coude à coude avec Max Verstappen comme cela a été aperçu dans un teaser. Une crainte bien prononcée chez Red Bull concernant le rôle d’antagoniste du Néerlandais. Explications.

En novembre 2024, Jerry Bruckheimer profitait de l’évènement de l’Investor Day à New York dans l’optique de faire une révélation intrigante sur le ressenti de Red Bull par rapport au film. La genèse du long-métrage a pris forme en parallèle du premier titre de champion du monde de Max Verstappen qui s’était dessiné au tout dernier Grand Prix à Abu Dhabi en 2021. Un duel haletant avait eu lieu entre le Néerlandais et Lewis Hamilton.

«Il nous a fallu trois ans pour convaincre les membres de l'écurie Red Bull qu'ils ne joueraient pas ce rôle» De quoi faire naître quelques craintes au sein de l’écurie autrichienne. La cause ? Lewis Hamilton fait partie de l’équipe de production de F1 et, à l’instar du Team Principal de Mercedes qu’est Toto Wolff, a apporté son expertise sur les monoplaces et les situations de courses en quête d’un réalisme ultime. Co-producteur du long-métrage F1 de Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer a fait passer le message suivant sur l’appréhension de Red Bull. « Ce qui est intéressant, c'est que, en raison de notre collaboration avec Mercedes, les autres équipes ont dit : 'attendez une seconde, ce film va parler de Mercedes et nous allons passer pour les méchants. Il nous a fallu trois ans pour convaincre les membres de l'écurie Red Bull qu'ils ne joueraient pas ce rôle. Nous sommes finalement arrivés à un point où toutes les équipes nous ont soutenus ».