F1 - Verstappen : Surprise, Red Bull annonce son remplaçant ?

Toujours menacé d’une suspension, Max Verstappen joue gros au Grand Prix d’Autriche. Red Bull ne souhaite prendre aucun risque. De ce fait, Arvid Lindblad pourrait être aligné dans la voiture de l’écurie autrichienne pour la première séance des essais libres. Helmut Marko s’est d’ailleurs livré sur ce potentiel choix avec le jeune pilote de 18 ans.

Red Bull met la pression à Verstappen

« Le circuit du Red Bull Ring est un endroit où il est facile de récolter des points de pénalité, notamment grâce aux troisième et quatrième virages difficiles, souvent sujets à des incidents. C’est un week-end important pour notre écurie, puisqu’il s’agit de notre Grand Prix à domicile, ce qui ajoute à la pression de s’assurer que Max n’écope pas de point de pénalité. Nous devons évidemment nous assurer de terminer ce week-end sans encombre, et après cette course, les premiers points commenceront à s’envoler de son permis. Il restera à 9 points, ce qui n’est pas idéal, mais c’est toujours mieux que 11 » a confié le patron de Red Bull.