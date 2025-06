F1 - Red Bull : Le mea culpa après l'avoir viré !

Malgré un contrat jusqu'en 2026, Red Bull n'a pas hésité à se séparer de Sergio Pérez durant l'intersaison. Coéquipier de Max Verstappen, le Mexicain s'en est allé pour laisser la place à Liam Lawson, depuis remplacé par Yuki Tsunoda. Le choix de l'écurie britannique n'était donc pas le bon et voilà qu'il y aurait aujourd'hui des regrets selon les dires de Pérez.

« C'est comme ça que ça se passe dans le sport »

Depuis qu'il a quitté Red Bull, les propos de Sergio Pérez se font rares. Mais rapporté par Motorsport, le Mexicain est revenu sur ce fâcheux événement, faisant alors savoir : « En fin de compte, c'est comme ça que ça se passe dans le sport. Des décisions ont été prises parce qu'il y avait trop de pression, qu'ils avaient eux-mêmes générée. J'avais signé un contrat à Monaco, mais dès la course suivante, tout le monde parlait de mon avenir, en dépit du fait que j'avais déjà re-signé. Il aurait été facile pour l'équipe de me protéger et de dire : 'Vous savez quoi ? Nous avons un pilote sous contrat pour les deux prochaines années'. Mais ça n'a pas été le cas. À partir de là, tout le monde ne parlait plus que de Red Bull, course après course. Au final, il y avait beaucoup de pression de mon côté du garage, car cette pression se répercutait énormément sur les ingénieurs, sur toutes les personnes impliquées, et je pense qu'au final, cela nous a vraiment coûté cher ».