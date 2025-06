F1 - Verstappen : La fin est annoncée ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde aux quatre couronnes, Max Verstappen a construit sa légende chez Red Bull au volant d’une monoplace qui n’a pas souri à beaucoup de ses coéquipiers au fil des années. Au point où certains observateurs sont allés jusqu’à dire que la voiture est bâtie pour le Néerlandais. Alexander Albon a livré son ressenti à ce sujet, un froid est jeté sur l’avenir de Yuki Tsunoda dans l’écurie autrichienne.

Depuis Daniel Ricciardo , parti en 2018, qui était parvenu à rafler quatre victoires dans la monoplace Red Bull , les coéquipiers de Max Verstappen ont souffert chez l’écurie autrichienne. Par la suite, Pierre Gasly a rapporté des dizaines de points sans succès. Alexander Albon est pour sa part resté plus d’un an, mais sans remporter un Grand Prix chez Red Bull .

Tsunoda : «Tant que je ne suis pas vraiment performant, je sais ce qui m'attend»

Au Grand Prix du Canada, pour sa 8ème course chez Red Bull, Yuki Tsunoda n’est toujours pas parvenu à accrocher le moindre podium. Dans des propos rapportés par Motorsport, dans la foulée du week-end de course à Montréal, le pilote japonais ne se faisait pas d’illusions sur son avenir chez Red Bull s’il ne réussissait pas à inverser la tendance. « Tant que je ne suis pas vraiment performant, je sais ce qui m'attend. Je me connais, je ne suis pas où je devrais l'être. Mais on verra. J'ai confiance en ma capacité à rebondir. [...] Je sais que j'ai amélioré des choses par rapport aux dernières années et aux dernières courses, en particulier au début de cette saison. Il se passe beaucoup de choses. ».