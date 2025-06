F1 - Ferrari : La bagarre qui fait halluciner Leclerc !

Pierrick Levallet

McLaren affiche une domination presque déconcertante depuis le début de saison de F1. L’écurie britannique est loin devant au classement constructeur et semble avoir la meilleure voiture du paddock. Cela laisse ainsi place à une bagarre pour la seconde position du championnat. Mercedes et Ferrari se livrent une bataille pour cette position. Charles Leclerc est cependant étonné par cette concurrence entre les deux équipes, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

«Nous avons des soucis très opposés» « C’est étrange, parce que nous avons des soucis très opposés. J’ai l’impression qu’ils sont forts en qualifications et qu’ils ont des difficultés en course. Nous sommes faibles en qualifications et forts en course. Donc pour l’instant, c’est celui qui sera le premier à trouver ce qui se passe dans la séance où nous n’allons pas bien qui gagnera cette bataille. J’ai l’impression que Mercedes est un peu plus en dents de scie que nous. Nous avons toujours été plus ou moins à la même distance des gars qui nous précèdent. Mercedes a eu ses très bons week-ends et aussi ses week-ends où elle a été particulièrement médiocre » a expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.