Lewis Hamilton avec une star d’Hollywood : C’est historique !

Pour les inconditionnels de F1, il ne faudra plus attendre que quelques heures pour témoigner de la sortie en salles du blockbuster avec Brad Pitt qui a pleinement vécu l’expérience automobile en conduisant la monoplace jusqu’à 300 km/h au point d’être approché par des écuries. Un travail payant donc avec Lewis Hamilton.

Après Top Gun : Maverick, Joseph Kosinski revient avec F1. Ce mercredi 25 juin sortira dans les salles françaises le tant attendu blockbuster immersif sur l’univers de la discipline reine de la course automobile avec à l’affiche Brad Pitt, Javier Bardem et Damson Idris. Filmé en prises de vues réelles pendant des essais libres et qualifications des divers Grand Prix ces derniers mois, dont Budapest ou encore Abu Dhabi, le long-métrage de Kosinski allie la fiction au réel et a été suivi par l’œil expert de Lewis Hamilton également producteur.

Brad Pitt a beaucoup échangé avec Lewis Hamilton Ces derniers temps, le septuple champion du monde passé de Mercedes à Ferrari cette année, faisait l’éloge de Brad Pitt et de l’ambitieux projet à 300M€ du film F1. « Voir Brad (ndlr Pitt) à l’œuvre, c’est dingue. (…) Les spectateurs vont être bluffés. Les images sont réelles, la vitesse est réelle. On ressent vraiment la vitesse et aussi la concurrence entre les pilotes. C'est vraiment très réaliste. J'ai vraiment eu l'impression que la F1 et le cinéma se sont rencontrés ». Pendant le tournage, la star d’Hollywood a d’ailleurs profité de l’expertise de Lewis Hamilton dans certains domaines techniques liés à la monoplace afin que les scènes soient les plus authentiques possibles.