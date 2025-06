Brad Pitt en Formule 1 : L’incroyable annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le monde de la Formule 1 est mis à l’honneur à compter de ce 25 juin avec la sortie en salles du film F1 réalisé par Joseph Kosinski et notamment porté par Brad Pitt. Afin d’avoir une si grosse tête d’affiche dans son long-métrage, le réalisateur n’a eu d’autre choix que de lui faire une promesse de taille qu’il a révélé en interview.

C’est le jour J. Après des mois de teasing, le film F1 de Joseph Kosinski sort ce mercredi 25 juin dans les salles de cinéma françaises. Une expérience très immersive dans le monde de la Formule 1 et au volant de l’écurie fictive Apex composée du duo de pilotes Sonny Hayes (Brad Pitt) et Joshua Pearce (Damson Idris). Après Top Gun : Maverick, Kosinski revient avec un long-métrage de 2h35 sur la discipline reine de la course automobile.

«J'ai toujours voulu travailler avec Brad» Après avoir travaillé sur Le Mans 66, Joseph Kosinski savait qui lui fallait une tête d’affiche d’une renommée planétaire pour porter un film de cette envergure. « Lorsque vous faites des films de cette envergure, il y a une liste de trois ou quatre personnes capables d'endosser un projet comme celui-ci. Ce n'est pas une suite. Même Top Gun, au moins, était une suite. C'est une histoire originale avec de nouveaux personnages. Il faut donc une icône au centre du film. Il y a Brad Pitt, il y a Tom Cruise, il y a Leonardo DiCaprio, essentiellement. J'ai toujours voulu travailler avec Brad, et je savais qu'il aimait la course automobile parce que j'ai développé un film de course avec lui il y a dix ans ». a confié le réalisateur américain lors d’un entretien fleuve avec GQ.