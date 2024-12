F1 : Brad Pitt débarque, il balance sur Hamilton !

Pierrick Levallet

Alors que la saison 2024 vient de s’achever, Lewis Hamilton a encore un gros projet à gérer. Le septuple champion du monde est en effet co-producteur du film F1, avec Brad Pitt dans le rôle principal. Le célèbre acteur y incarne un vétéran de la discipline - Sonny Hayes - qui sort de sa retraite pour prendre sous son aile le jeune Joshua Pearce, incarné par Damson Idris, au sein de l’écurie fictive APX GP. Lewis Hamilton prendrait ainsi son rôle très au sérieux pour que l’oeuvre soit la plus fidèle possible à la réalité. Jerry Bruckheimer s’est d’ailleurs permis quelques révélations au sujet du nouveau pilote de Ferrari.

«Lewis reste toujours rigoureux»

« Nous avons pris des petites choses que certains pilotes font en rapport avec leurs superstitions, et Brad a incorporé cela dans son personnage. Lewis reste toujours rigoureux. Il regarde chaque course et dit : ‘Tu ne serais pas en deuxième vitesse dans ce virage, tu serais en première.’ Il vient ici, et il peut entendre le moteur et les changements de vitesse, et tout ça » a ainsi confié le producteur du film à The Athletic.

«Brad doit utiliser des tactiques intelligentes pour rester au niveau des autres pilotes»

« Tout ce que Brad fait sur la piste, les petites astuces qu’il utilise, des pilotes les ont réalisées à travers les décennies dans différentes courses. Parce qu’il n’a pas la voiture la plus rapide et n’est pas le pilote le plus rapide. Il doit utiliser des tactiques intelligentes pour rester au niveau des autres pilotes » a ensuite ajouté Jerry Bruckheimer. Le film co-produit par Lewis Hamilton devrait sortir sur grand écran en juin 2025.