F1 - Ferrari : C’est terminé, l’annonce de Lewis Hamilton !

Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a changé d’équipe et a signé chez Ferrari. Le septuple champion du monde pensait être en mesure de se battre pour le titre et aller chercher sa huitième couronne qui lui permettrait de surclasser Michael Schumacher dans l’histoire de la F1. Mais finalement, le Britannique peine à prendre sa monoplace en main. Résultat, le pilote de 40 ans pointe à la sixième place du classement général. Ferrari, de son côté, est troisième du championnat constructeur mais a un trop grand retard sur McLaren. De ce fait, Lewis Hamilton estime que la course au titre est déjà terminée pour la Scuderia.