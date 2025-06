F1 : Brad Pitt hallucine, McLaren le régale !

Ça y est, depuis ce mercredi 25 juin, le film F1 est à l'affiche dans les cinémas en France. Au casting, on peut notamment retrouver Brad Pitt. Pour l'occasion, la star hollywoodienne a pu être en immersion dans le paddock pendant plusieurs mois afin de tourner ce film. Et c'est à cette occasion qu'il a notamment pu vivre un moment particulier grâce à McLaren.

De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas pour Brad Pitt ! Actuellement, on peut retrouver l'acteur américain au cinéma à l'affiche du film F1. Il y joue alors un pilote de Formule 1. Au volant donc d'une monoplace à l'écran, Brad Pitt a également eu la chance d'en conduire une en vrai. En effet, grâce à McLaren , il a pu tester la MCL60 de 2023. Et visiblement, il n'oubliera pas de sitôt ce qu'il a vécu à cette occasion...

Rapporté par Le Figaro, Brad Pitt a alors raconté son expérience sensationnelle vécue au volant d'une McLaren . L'acteur hollywoodien a alors fait savoir à propos de ce moment : « Je n’ai jamais rien vécu d’aussi immersif. On est tellement concentré, mais sans crispation. On est juste dans un état de grâce. C’est vraiment extraordinaire. J'ai atteint les 317 km/h cette semaine. Je voulais absolument atteindre les 322, ça me fait un peu mal. Trois miles/heure de moins dans la ligne droite ».

« C’est une sensation unique impossible à partager »

« J’essaie d’expliquer ce que l’on ressent avec l’appui aérodynamique, mais j’échoue à chaque fois. Ce n’est pas comme un grand huit. On sent comme un point d’équilibre sous soi. J’ai fait un vol en avion de voltige une fois, c’est ce qui s’en rapproche le plus. Mais la F1, c’est encore autre chose. C’est une sensation unique impossible à partager et un vrai shoot d’adrénaline. Je suis encore sur un nuage. Je ne remercierai jamais assez Zak et tout le team. J’ai passé la journée avec Lando, c’était incroyable. Quel trip ! », a ensuite ajouté Brad Pitt.