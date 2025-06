F1 - Transfert de Verstappen : La bombe lâchée chez Mercedes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, on avait beaucoup parlé d'une arrivée de Max Verstappen pour le remplacer chez Mercedes. Le Néerlandais est finalement resté chez Red Bull, mais cela pourrait n'être que partie remise. En effet, Verstappen est encore et toujours évoqué au volant d'une Flèche d'Argent et voilà que George Russell a lâché une bombe à ce sujet.

Pour pallier le départ de Lewis Hamilton, Toto Wolff a parié sur la jeunesse. Ainsi, chez Mercedes, on a décidé de faire confiance à Kimi Antonelli aux côtés de George Russell. Pas de Max Verstappen donc, qui est resté chez Red Bull. Mais voilà qu'entre le Néerlandais et l'écurie allemande, le feuilleton est très loin d'être terminé. En effet, pour la saison 2026, il est à nouveau question d'une arrivée de Verstappen chez Mercedes. Et voilà que ça discute même en ce sens en coulisses.

« Normal que des discussions avec des pilotes comme Verstappen se poursuivent » Entre Mercedes et Max Verstappen, ça discuterait donc et ce n'est autre que George Russell qui a vendu la mèche à ce propos. En effet, rapporté par NextGen Auto, le Britannique, pilote chez Mercedes, a fait savoir : « Mercedes veut revenir au sommet, et pour y parvenir, il faut s’assurer d’avoir les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs, la meilleure équipe de ravitaillement, et c’est ce que Mercedes recherche. Il est donc normal que des discussions avec des pilotes comme Verstappen se poursuivent. Je pense que cela ne surprendra personne ! Mais de mon côté, si je suis performant comme je le suis, de quoi ai-je à m’inquiéter ? Il y a deux baquets dans chaque écurie de Formule 1 ».