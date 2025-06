F1 : «Problème» chez Red Bull, Verstappen balance !

Max Verstappen a plus de difficulté à défendre son titre cette année. Sa Red Bull n’est pas aussi maniable que les saisons précédentes, et McLaren a fait un grand bon en avant. Le Néerlandais s’est d’ailleurs livré sur la qualité de sa monoplace, estimant qu’il n’avait pas vraiment d’autres points de référence pour la comparer.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a du mal à défendre sa couronne cette saison. Oscar Piastri et Lando Norris lui donnent du fil à retordre au volant de leur McLaren . Il faut dire que la Red Bull du Néerlandais n’est pas aussi performante et maniable. Le pilote de 27 ans arrive malgré tout à se battre pour les victoires grâce à son talent. Max Verstappen explique surtout cela par sa grande capacité d’adaptation.

«Je m’adapte simplement à ce que j’ai»

« Le problème, c’est que je ne connais pas grand-chose d’autre, n’est-ce pas ? J’ai commencé avec Red Bull, donc je ne connais qu’une seule voiture. Et c’est comme ça que je pilote. Je m’adapte. Est-ce la meilleure ? Est-ce la plus rapide ? Oui ? Non ? Je ne sais pas. Je m’adapte simplement à ce que j’ai, ou je pilote simplement ce que j’ai sous la main. Et oui, elle est très performante depuis de nombreuses années » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.