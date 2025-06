F1 - Transfert : Verstappen chez Mercedes, la fin annoncée pour Russell !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si son contrat avec Red Bull court jusqu’en 2028, l’avenir de Max Verstappen suscite malgré tout des rumeurs, avec un intérêt évoqué de Mercedes. Alors que George Russell ne s’est pas montré surpris des spéculations au sujet du Néerlandais, Jacques Villeneuve l’avertit en expliquant que le champion du monde pourrait prendre sa place.

Avec sa clause de sortie dans son contrat chez Red Bull en cas de mauvais résultats, Max Verstappen fait l’objet de spéculations pour son avenir, et les rumeurs concernant une arrivée chez Mercedes continuent de circuler. Entre les deux, cela pourrait même être sérieux à en croire George Russell, en marge du Grand Prix d’Autriche. « Mercedes veut revenir au sommet, et pour y parvenir, il faut s’assurer d’avoir les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs, la meilleure équipe de ravitaillement, et c’est ce que Mercedes recherche. Il est donc normal que des discussions avec des pilotes comme Verstappen se poursuivent. Je pense que cela ne surprendra personne », a fait savoir le Britannique, tout en assurant ne pas être inquiet par les tractations en coulisse.

« Si Verstappen devait aller chez Mercedes, ce serait dans le baquet de Russell » De son côté, Jacques Villeneuve prévient George Russell, menacé selon lui en cas d’arrivée future de Max Verstappen chez Mercedes. « Eh bien, je ne serais pas à l’aise à la place de Russell, car Antonelli n’ira nulle part. Donc, il y a une place, pas deux. Si Verstappen devait aller chez Mercedes, ce serait dans le baquet de Russell, pas dans celui d’Antonelli », estime le Canadien, rapporté par Nextgen-Auto.