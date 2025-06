F1 : Verstappen va voir ailleurs, Red Bull lâche un tacle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Mercedes, par la voix de Toto Wolff et de George Russell, a confirmé que des discussions avaient bien lieu avec Max Verstappen, Red Bull a réagi aux rumeurs entourant l’avenir de son pilote. Christian Horner ne s’est pas dit inquiet, tout comme Helmut Marko, qui en a profité pour tacler le pilote Mercedes.

Après George Russell, qui estime normal que son écurie ait des « discussions avec des pilotes comme Verstappen », Toto Wolff ne s’est pas défilé. Le patron de Mercedes a confirmé s’intéresser de près à la situation de Max Verstappen chez Red Bull : « En tant que directeur d'équipe de la meilleure marque automobile au monde (sic), il est clair que vous devez étudier ce qu'un quadruple champion du monde va faire de son avenir, même un avenir lointain. »

« Nous savons très bien où nous en sommes avec Max » « Il faut en parler à Toto, et voir ce qu’il sait… Y a-t-il eu des conversations entre lui et Max ? Ou est-ce une tactique pour tenter de nous déstabiliser ? C’est très peu clair selon nous à ce moment précis », a répondu Helmut Marko quand il a été interrogé à ce sujet, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Pour être honnête, nous n’y prêtons pas une grande attention. Ce sont juste des rumeurs. Nous savons très bien où nous en sommes avec Max, et où nous en sommes sur le plan contractuel. Oui, il y a beaucoup de bruit en ce moment, un peu plus que d’habitude », estime quant à lui Christian Horner, même s’il avoue que « vous ne forcez jamais quelqu’un à rester quelque part contre son gré. Ensuite il y a des contrats en place pour gérer cela. Mais, encore une fois, à ce stade, c’est juste du bruit. »