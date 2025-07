Transfert chez Mercedes : La réponse de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, Sky Italia révélait que Max Verstappen avait déjà accepté une offre de contrat de la part de Mercedes pour la saison prochaine. Le quadruple champion du monde devrait prendre la place de George Russell au sein de l’écurie allemande. Et face à cette énorme bombe lâchée par le média, le Néerlandais n’a pas voulu en dire plus.

Assistons-nous aux dernières heures de Max Verstappen chez Red Bull ? Quadruple champion du monde en titre, le Néerlandais n’occupe que la troisième place du classement du championnat du monde. Et si la saison 2025 est loin d’être terminée, elle pourrait (déjà) être décisive concernant l’avenir de Verstappen. Et pour cause, une clause présente au sein de son contrat stipule que le champion de 27 ans a le droit de changer d’écurie si ce dernier ne fait pas partie des deux premiers au classement à la mi-saison.

Verstappen vers Mercedes ! Tard mardi soir, Sky Italia a lâché une véritable bombe en affirmant ni plus ni moins que Max Verstappen avait donné son accord à Toto Wolff afin de rejoindre Mercedes en 2026. Si le conseil d’administration de l’écurie allemande n’a pas encore validé ce transfert, « Super Max » devrait ainsi prendre la place de George Russell chez les Flèches d’Argent, et former un duo avec le jeune Kimi Antonelli. Si ces dernières révélations agitent fortement le monde de la Formule 1, la réaction du principal intéressé était extrêmement attendue.