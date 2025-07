F1 - Red Bull : Gasly annonce un grand retour !

Alors qu’il a été évincé de Red Bull après en avoir été le team principal pendant 20 ans, Christian Horner devrait très certainement faire son retour en Formule 1 à l’avenir. Pierre Gasly, qui l’a côtoyé pendant six mois chez l’écurie autrichienne, en est persuadé et il lui a d’ailleurs été demandé s’il aurait le bon profil pour rejoindre Alpine.

Un retour chez Alpine ?

« Voilà, moi j’ai pu travailler avec lui pendant six mois, j’étais forcément plus proche d’Helmut (Marko) du fait qu’Helmut soit venu me chercher quand j’avais 17 ans et la relation était toujours un petit peu plus proche d’Helmut vu que c’est lui qui s'occupe des pilotes. Mais je souhaite tout le meilleur à Christian et je suis sûr qu’on le reverra dans le paddock », a ajouté Pierre Gasly, avant d’être interrogé sur une éventuelle arrivée de Christian Horner chez Alpine : « Il aurait un bon profil pour rejoindre l’écurie Alpine ? On verra, on verra ce qui se passe. Je pense qu’aujourd’hui, avec Flavio (Briatore) tout est assez clair. On sait ce qu’on est en train de construire, tout le monde est très concentré sur 2026 et on verra ce qui se passe. »