Zidane : La rupture inattendue, il balance tout !

Zinedine Zidane est sans contestation possible une légende du Real Madrid. Grâce à ses passages dans le vestiaire en tant que joueur ou sur le banc de touche depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Zizou a tout gagné. Sa venue en 2001, en parallèle de celles des autres « Galacticos » a engendré la fin de bien des joueurs du Real Madrid...

En 1998 et en 2000, le Real Madrid avait raflé le trophée de club européen suprême : la Ligue des champions. Le tout avec certaines légendes de la Casa Blanca telles que Fernando Hierro ou Roberto Carlos. Toutefois, la prise de fonctions de Florentino Pérez au poste de président à l'été 2000 lançait l'ère des Galacticos. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo puis David Beckham se sont succédés chaque été.

«Eux n'étaient pas qualifiés de galactiques» Ce qui a propulsé le Real Madrid dans son âge d'or du marketing avec ses stars. Cependant, les signatures de Zinedine Zidane et consort ont eu un effet que beaucoup de membres du vestiaire du club madrilène n'attendaient pas. A commencer par Steve McManaman, milieu de terrain du Real Madrid entre 1999 et 2003. « Le Real Madrid avait déjà gagné la Ligue des champions deux fois en trois saisons. Et le fait que 3 ou 4 joueurs aient signé pour beaucoup d'argent en étant étiquettés « galacticos » alors qu'il y avait des joueurs comme (Fernando) Hierro qui était une légende absolue et Roberto Carlos qui était probablement le meilleur latéral gauche de l'histoire, eux n'étaient pas qualifiés de galactiques ».