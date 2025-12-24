Transfert «astronomique» à l’OM : L’offre qui peut tout changer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La semaine dernière, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont répondu aux rumeurs évoquant un intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg, assurant qu’un départ cet hiver était impossible. Selon la presse italienne, la Vieille Dame n’aurait pas l’intention de renoncer pour autant et seule une somme « astronomique » pourrait faire céder la direction olympienne.

« Il ne bougera pas. » Medhi Benatia n’y est pas allé par quatre chemins quand la Gazzetta dello Sport l’a interrogé sur l’intérêt de la Juventus pour Pierre-Emile Hojbjerg la semaine dernière. C’est ensuite Pablo Longoria qui a écarté toute possiiblité de voir l’international danois (93 sélections) quitter l’OM cet hiver : « Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, dans ce mercato d'hiver. Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Ce n'est pas sur la table, je ferme complètement la porte. »

La Juventus s’intéresse aussi à Ismaël Koné La Juventus explore alors d’autres pistes et, selon La Stampa, l’une d’elles mènerait à Tyler Morton (23 ans, OL). D’après le Corriere dello Sport, la Vieille Dame penserait également à Ismaël Koné (23 ans), actuellement prêté avec option d’achat par l'OM à Sassuolo, mais le quotidien italien assure son objectif principal reste Pierre-Emile Hojbjerg.