Mercato : Le PSG va dégainer pour ce phénomène !

Amadou Diawara

Fabian Ruiz et Senny Mayulu sont liés au PSG jusqu'au 30 juin 2027. Pour ne pas voir ces deux joueurs partir dans un avenir proche, le club de la capitale aurait lancé les hostilités pour les prolonger. D'ailleurs, la direction du PSG s'apprêterait à dégainer une nouvelle offre pour Senny Mayulu.

En fin de contrat le 30 juin 2027, Senny Mayulu et Fabian Ruiz pourraient ne plus faire long feu au PSG. Si ses deux protégés ne prolongent pas très vite, le club de la capitale pourrait être contraint de les vendre lors du prochain mercato estival, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit dans un an et demi.

PSG : Les dossiers Ruiz et Mayulu sont urgents Pour ne pas vivre un tel scénario, le PSG aurait pris les devants. Comme révélé par Le Parisien, les dossiers Mayulu et Ruiz sont les plus urgents au sein du club de la capitale. Ainsi, les hautes sphères du PSG s'activeraient en coulisses pour boucler leurs prolongations.