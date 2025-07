F1 - Hamilton : Leclerc annonce du lourd chez Ferrari !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième de la séance de qualifications du Grand Prix de Belgique, Charles Leclerc s’est dit très satisfait des améliorations apportées par Ferrari au cours des dernières semaines. Si Lewis Hamilton lui, connaît un week-end très compliqué, le Monégasque estime néanmoins que l’écurie italienne va dans la bonne direction pour la fin de saison.

« Nous avons apporté des évolutions ce week-end qui fonctionnent depuis le début, mais nous avons dû procéder à quelques ajustements entre vendredi et samedi. Les choses évoluent dans la bonne direction, donc je suis très satisfait. Je pense que c’était aussi un très bon tour. Je ne pense pas avoir laissé beaucoup de potentiel inexploité sur mon tour rapide, donc je suis également satisfait de cela. Cependant, ce n’est que la troisième place, donc nous verrons bien ce que nous pourrons faire en course. Oui, c’est une amélioration et c’est un pas dans la bonne direction, mais nous parlons toujours de différences très minimes sur un tour complet. Donc, c’est un peu différent, et ça va dans la bonne direction. Encore une fois, c’est grâce au travail acharné de toute l’équipe à l’usine », a ainsi confié b, relayé par Next-Gen Auto.

« Nous allons faire un pas en avant »

« Cependant, par rapport à McLaren, je pense que nous sommes probablement en moyenne trois ou quatre dixièmes derrière en qualifications. Nous allons faire un pas en avant. Je ne pense pas que nous allons gagner ces trois ou quatre dixièmes grâce à cette évolution. Mais cela nous aidera à nous rapprocher. Plus nous l’utiliserons, plus nous serons en mesure d’en tirer le maximum et plus nous aurons de potentiel à gagner. Mais non, je ne pense pas que cela suffise pour pouvoir rivaliser avec McLaren de manière constante à partir de maintenant », conclut Charles Leclerc.