F1 : Le fiasco historique de Lewis Hamilton !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

C’est un Lewis Hamilton frustré et dépité qui s’est arrêté aux micros des journalistes à l’issue des qualifications de la course sprint du Grand Prix de Belgique. Éliminé dès la Q1, il partira depuis la 18e position sur la grille de départ après un blocage de roue lors de son second essai, une première dans toute sa carrière, estime le septuple champion du monde.

Si Charles Leclerc s’élancera depuis la quatrième position de la course sprint du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton a connu une séance de qualifications bien plus compliquée. Le Britannique a été éliminé dès la Q1, d’abord gêné par une sortie de piste de Kimi Antonelli et le nuage de poussière que cela a provoqué, avant un blocage des roues arrière de sa monoplace lors de son dernier essai.

« C'est la première fois dans ma carrière » « J'ai fait un tête-à-queue », a répondu Lewis Hamilton après la séance de qualifications. Il lui a alors été demandé s’il avait bel et bien bloqué ses roues arrière. « Oui. C'est la première fois dans ma carrière », a-t-il ajouté, dépité, mais essayant d’être positif dans l'optique de la journée de samedi : « Demain est un nouveau jour. Évidemment, je suis extrêmement frustré. Beaucoup de travail a été accompli et ce n'est pas génial d'en être là. J'espère que demain sera meilleur. »