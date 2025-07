F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen !

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de Max Verstappen fait jaser en F1. Le Néerlandais dispose d’une clause de sortie dans son contrat chez Red Bull. Mais le quadruple champion du monde ne serait pas en mesure de l’activer depuis le Grand Prix de Belgique, qui a eu lieu ce dimanche.

«C'est un peu dommage pour tout le monde»

Le pilote de l’écurie autrichienne s’est d’ailleurs permis un coup de gueule après le Grand Prix de Belgique. Max Verstappen était plutôt mécontent du départ retardé de la course en raison des conditions météo. « Je trouve juste que c'est un peu dommage pour tout le monde. On ne verra plus jamais de courses classiques sous la pluie. [...] Et je pense aussi que la pluie qui est tombée après [15h] était encore gérable si nous avions continué à rouler. Un manque de visibilité ? Entre [les virages] 1 et 5, mais seulement pendant quelques tours. Plus vous roulez, mieux c'est. Et si vous ne voyez rien, vous pouvez toujours lever le pied car à un moment donné, vous y verrez plus clair » a-t-il notamment pesté.