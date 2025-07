F1 : Harcelé par Verstappen, il balance tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au terme d'une bataille de 40 tours, Charles Leclerc a conservé sa 3ème place acquise pendant les séances de qualification samedi. Et pourtant, Max Verstappen lui a livré une rude bataille de son point de vue après la fin du Grand Prix de Belgique. Chez le Néerlandais, la bataille n'était pas vraiment équitable pour une raison précise. Explications.

Sur le circuit de Spa-Francorchamps bien trempé par les intempéries, ce qui a retardé le début de la course d'une heure et demie, Charles Leclerc a bataillé pendant l'intégralité du Grand Prix de Belgique pour conserver sa 3ème place arrachée pendant les séances de qualification devant Max Verstappen. Le quadruple champion du monde ne l'a pas lâché, obligeant le Monégasque à ne jamais relâcher sa vigilance en position défensive.

«Max était quand même derrière durant toute la course» « Max a été derrière toute la course, à moins de deux secondes, donc ce n’était pas facile. On savait que le début de course serait le plus difficile pour nous car on n’avait pas l’appui des McLaren ou de Max, car ils avaient fait un compromis sur leur qualification pour être meilleurs sous la pluie aujourd’hui. Heureusement ça a séché vite et le rythme était bon. Mais Max était quand même derrière durant toute la course et je suis content d’avoir réussi à garder cette troisième place ». a confié Charles Leclerc au micro de Canal+ après sa troisième place en Belgique.