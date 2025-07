F1 : Le coup de gueule de Max Verstappen !

Le Grand Prix de Belgique n’a pas vraiment tourné à l’avantage de Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a terminé en quatrième position, loin derrière Oscar Piastri. Le Néerlandais laisse ainsi échapper de précieux points au classement général. Le quadruple champion du monde s’est d’ailleurs permis un coup de gueule concernant l’horaire du départ de la course.

«C'est un peu dommage»

« À quelle heure le GP aurait dû démarrer ? 15h pile [l'horaire normal du départ]. Il ne pleuvait même pas. Et bien sûr, entre les virages 1 et 5, il y avait pas mal d'eau, mais avec deux tours derrière la voiture de sécurité, cela aurait été beaucoup plus dégagé. Et le reste de la piste était de toute façon praticable. C'est un peu dommage. Bien sûr, je savais qu'il y aurait un peu plus de prudence qu'à Silverstone, mais ça n'avait pas de sens. Dans ce cas, il vaut mieux dire : 'Écoutez, attendons que la piste soit complètement sèche et on partira en slicks', parce que pour moi, ce ne sont pas vraiment des conditions de course sur piste humide » a d’abord pesté Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.