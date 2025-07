F1 : Lewis Hamilton va tout plaquer, l'incroyable annonce !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses premiers mois en tant que pilote Ferrari, Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à autant souffrir. En effet, le pilote britannique court toujours après son premier podium en Grand Prix avec la Scuderia pendant que Charles Leclerc tire le meilleur de sa monoplace. Et la situation ne devrait pas s'arranger avec la sortie d'un célèbre jeu vidéo.

«Je vais devoir annuler tout mon travail quand il sortira»

Blague à part, Lewis Hamilton a évoqué ses débuts chez Ferrari et assure qu'il continue d'halluciner. « Ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais ! C’est plus intense dans tellement de domaines. Je ne m’y attendais pas. Je ne pensais pas que l’équipe à l’usine serait aussi impressionnante. Je m’attendais à de l’énergie, mais là... c’est encore plus intense que ce que j’imaginais. Il y a un immense sentiment de fierté au sein de cette équipe. Lors du tournage au Mugello la semaine d’avant Spa, j’avais un grand sourire tout le temps. J’adore être en rouge ! Je regarde l’écusson et je me dis ’Wow !’ C’est Ferrari, je n’arrive pas y croire. Je dois encore me pincer, je me dis ’je pilote pour Ferrari’. C’est phénoménal », lance-t-il, rapporté par Nextgen-auto.com.