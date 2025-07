Tour de France : Marion Rousse terrifiée par un accident !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, cela fait maintenant quelques jours que le Tour de France femmes s’est élancé de Vannes. Alors que 9 étapes étaient programmées pour cette édition 2025, le spectacle a pour le moment été au rendez-vous. De quoi faire bien évidemment le bonheur de Marion Rousse, mais voilà que la directrice de l’événement a également traversé des moments de frayeur avec les chutes qui ont frappé les coureuses.

On a pu le voir lors des dernières semaines, les chutes ont été nombreuses lors du Tour de France. Et voilà que mêmes les femmes n’échappent pas à ces incidents. En effet, alors que la Grande Boucle féminine s’est élancée le 26 juillet dernier de Vannes, cette édition 2025 a déjà été marquée par plusieurs chutes, avec plus ou moins de gravité. Et forcément, ces moments ont été difficiles à vivre pour la directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse.

« Il faudra suivre les blessures » Le début de ce Tour de France femmes 2025 est animé. Un scénario qui fait ainsi le bonheur de Marion Rousse. Mais voilà que la directrice de la course avoue également avoir eu peur avec les chutes au sein du peloton. « Il y a eu beaucoup de surprises au cours de ces premiers jours, effectivement. On a été surpris à plusieurs reprises. Certaines se sont fait surprendre par une chute. Heureusement, la zone sprint était à 5 kilomètres dont ça n’a pas eu de répercussions au général. Mais il faudra suivre les blessures. On savait que ces trois premiers jours seraient piégeux, et ça n’a pas manqué », a-t-elle expliqué dans un premier temps pour Ouest France.