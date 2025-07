«Un avenir sombre» : Marion Rousse dit stop !

Directrice du Tour de France Femmes et consultante France Télévisions, Marion Rousse s'est clairement imposée comme l'un des visages du cyclisme en France. Et pourtant, tout n'a pas toujours été facile pour la compagne de Julian Alaphilippe qui reconnait avoir du mettre un terme rapidement à sa carrière de cycliste professionnelle notamment à cause du manque d'avenir dans la discipline.

«L’avenir était vraiment sombre»

« Quand on m’a appelée pour être la directrice de ce renouveau du Tour de France Femmes, il fallait vraiment qu’on pérennise la course. On savait que l’avenir du cyclisme féminin dépendait d’une course. Il nous fallait une course de référence. La plus belle course au monde qui soit, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c’est le Tour de France. Les petites filles maintenant peuvent s’identifier à des championnes. Elles peuvent rêver de participer à la plus belle course au monde (…) Je crois que nous-même les femmes, on se met des limites alors qu’il faut juste ne pas s’en mettre et foncer. Ne pas s’excuser d’être une femme, on est capables de grandes choses », ajoute Marion Rousse.