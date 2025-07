Cyclisme : Pogacar-Vingegaard, le détail qui va tout changer…

Alors que Jonas Vingegaard et sa formation Visma-Lease A Bike ont paru renoncer assez vite à leur grande offensive de la troisième semaine, convaincus que Tadej Pogacar était hors d’atteinte, le dernier jour du Tour de France pourrait avoir tout bouleversé et faire office de révélation pour l’état-major de l’équipe hollandaise. Une révélation dont les conséquences pourraient être très importantes à l’avenir. Explication.

Van Aert a bel et bien sorti Pogacar de sa roue à Montmartre...

Pourtant, plusieurs éléments apparus dans les dernières heures de la course offrent une lecture bien différente de la réalité… Car dimanche, Wout Van Aert a bel et bien décroché Pogacar de sa roue dans la dernière ascension de la rue Lepic, alors que le maillot jaune se livrait à fond pour tenter de décrocher la victoire sur les Champs-Elysées, apportant la preuve qui manquait à la Visma que ce dernier n’était pas indestructible. La lassitude physique et le soulagement d’en finir exprimés consciemment (en interview) et inconsciemment (à l’image de l’hommage appuyé rendu à son rival Vingegaard) à l’arrivée par Pogacar traduisent aussi un état de plus grande fragilité qu’on ne l’aurait imaginé, constat appuyé par la réelle prudence du maillot jaune en troisième semaine, comme lors de la montée de La Plagne, où il n’a pas cherché à attaquer dans le final alors que la victoire d’étape lui tendait les bras. Pogacar a d’ailleurs lui-même avoué dans L’Equipe : « Je termine avec une très bonne forme, mais mon corps a pris beaucoup de coups. Il a besoin de récupérer, car cela a été l’un des Tours les plus durs à courir pour tout le peloton. J’ai eu beaucoup de questions sur ma forme. J’ai répondu honnêtement que oui, j’étais fatigué. Peut-être qu’il y a eu un jour où je me suis senti un peu moins bien, ce qui est humain. Vous ne pouvez pas tous les jours être bien. Pour être honnête, l’étape de La Plagne a été très difficile. J’étais épuisé après la course et les gens ne m’ont pas vu aussi heureux que d’habitude. Oui, je suis fatigué. Si je ne l’étais pas après 21 jours de course, il y aurait quelque chose qui cloche ».