Tour de France : Tadej Pogacar dit stop ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et de quatre pour Tadej Pogacar. Comme Christopher Froome, le coureur slovène a remporté le quatrième Tour de France de sa carrière ce dimanche 27 juillet. Pour la deuxième fois consécutive, Pogacar a montré sa suprématie sur la Grande Boucle, mais a fait un aveu assez surprenant sur les prochaines éditions. Explications.

Avec 76 heures de course au compteur, Tadej Pogacar a remporté le 4ème Tour de France de sa carrière ce dimanche 27 juillet sur les Champs-Elysées qu'il a franchi à la 4ème place. Et ce, avec 4 minutes et 24 secondes d'écart sur son premier poursuivant : Jonas Vingegaard. Le premier français au classement général n'est autre que Kévin Vauquelin, à 22 minutes et 35 secondes du coureur slovène et d'UAE Emirates XRG. Pogacar a conservé sa couronne de champion sur les routes de l'hexagone après son sacre sur la Grande Boucle en 2024.

«Je commencerai peut-être à penser à la retraite» A 26 ans, Tadej Pogacar a déjà remporté 5 Grands Tour avec le Giro en 2024. Mais pendant combien de temps le cycliste slovène va continuer à pédaler ? Pour L'Equipe, il a pris rendez-vous à Los Angeles pour les Jeux Olympiques 2028. « Je ne planifie pas trop, j'ai encore un long contrat (jusqu'en 2030). Je ne pense pas arrêter tout de suite mais je ne me vois pas non plus poursuivre trop longtemps. Les Jeux de Los Angeles (en 2028) sont un de mes objectifs, ce qui m'amène à dans trois ans (il aura presque 30 ans). Alors je commencerai peut-être à penser à la retraite, on verra. Mais si je continue de rouler comme ça, avec une équipe aussi forte et un entourage aussi présent... Je ne m'intéresse pas trop à mon futur. J'essaie de profiter du moment »