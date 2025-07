Cyclisme - Tour de France : Quand Pogacar hausse le ton !

Alors que plusieurs voix, dont celle de Thomas Voeckler à l'occasion de la retransmission en direct mardi dernier, se sont élevées contre l'attitude de Niels Politt, l'un des équipiers de Pogacar, qui s'en prenait à des coureurs désireux d'attaquer, Tadej Pogacar, d'habitude tranquille dans ses prises de parole, a cette fois nettement haussé le ton.

Voeckler avait notamment déclaré : « Il n'y a pas de pire attitude. Ce sont souvent les équipiers, et non pas le leader, qui se pointent et disent : "Eh, petit ! Tu n'as pas compris que ce sont les grands qui jouent aujourd'hui !" J'ai horreur des coureurs, sous prétexte qu'ils sont plus forts ou dans des grosses formations, qui veulent faire leur loi. Ce sont des attitudes détestables ». Outre Voeckler , d'autres voix s'étaient faites entendre pour critiquer cette attitude.

« On est l'équipe qui doit contrôler chaque kilomètre de cette course »

Au lendemain de l'incident, Tadej Pogacar n'a pas hésité à réagir pour défendre l'un de ses fidèles équipiers. Le Slovène, qui a plutôt pour habitude de rester souriant et chaleureux dans ses déclarations, a cette fois nettement haussé le ton, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je pense que certains devraient se calmer et feraient mieux de se taire, à mon avis. Ça peut sembler super arrogant de dire ça, mais bon... L'arrogance est une chose, essayer de gagner le Tour de France en est une autre. On ne cherche pas à être arrogants, on essaie juste de se rendre la course la plus facile possible pour gagner. Beaucoup de coureurs peuvent nous voir comme arrogants, comme hier, quand on a essayé de calmer les choses quand on l'a voulu, parce qu'on est l'équipe qui doit contrôler chaque kilomètre de cette course ».