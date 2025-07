Cyclisme - Tour de France : Duel final avec Vingegaard ? Le message fort de Pogacar

Alexandre Higounet

Après la victoire de Jonathan Milan ce mercredi, le peloton va prendre la route des Alpes, où deux étapes terribles sont au programme, deux étapes qui seront le terrain du duel final entre Pogacar et Vingegaard, qui est regonflé à bloc depuis quelques jours et qui annonce un grand combat. Pogacar n'a pas manqué de lui répondre à l'arrivée de l'étape aujourd'hui...

« Je me sentais très bien aujourd’hui, donc je suis content de mes sensations, content des attaques que j’ai pu tenter. Bien sûr, je n’ai pas repris de temps, mais je retire beaucoup de motivation de cette journée. L’équipe a fait un boulot incroyable, tout le monde a tout donné, c’était vraiment un engagement total de chacun, ils ont tous été super. Alors merci à tous mes coéquipiers. Pogacar m’a suivi à chaque attaque, je l’ai suivi quand il a attaqué… donc je ne sais pas si j’ai vu une quelconque faiblesse aujourd’hui. Mais au moins, je suis motivé par les bonnes sensations que j’ai eues, et je vais continuer à tout tenter ». Hier à l'arrivée du Mont Ventoux, Jonas Vingegaard s'est montré regonflé à bloc, constatant que l'écart de niveau avec Pogacar continuait de se réduire et que sa montée en puissance lui ouvrait de réelles perspectives pour les deux terribles étapes de montagne qui attendent les coureurs dans les Alpes, dont celle arrivant au col de la Lose, où le Slovène a connu la plus grande défaillance de sa carrière.

Cyclisme : Pogacar ? Vingegaard ne bluffait pas https://t.co/fh0gJ1HFvw — le10sport (@le10sport) July 23, 2025

« Le col de la Loze ? L'ascension la plus dure » Interrogé sur ces retrouvailles au micro de France Télévisions aujourd'hui à l'arrivée de l'étape, le maillot jaune a commenté : « Le col de la Loze ? Oh oui je le connais. C'est l'une des ascensions les plus difficiles que j'ai jamais faite. Bon, en fait c'est la plus dure, mais on la monte généralement par l'autre versant. Peut-être est-elle un tout petit peu moins dure de ce côté. Je suis impatient ».