Cyclisme : Pogacar-Vingegaard, vers un coup de tonnerre ?

A la veille de deux étapes terribles dans les Alpes, est-on sur le point d'assister à un énorme coup de tonnerre sur la route du Tour de France entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ? Impossible puis improbable, l'hypothèse n'en finit plus de gagner de la consistance au fil des jours... Voici pourquoi.

A la lecture du classement général, et au vue de l'absence totale de moments de faiblesse du maillot jaune jusqu'à maintenant, on pourrait aisément en tirer la conclusion que le Tour de France est déjà joué et que Tadej Pogacar en sortira vainqueur pour la quatrième fois, et qu'il terrassera donc une nouvelle fois son rival J onas Vingegaard , pour l'instant relégué à 4 minutes.

La confiance est revenue dans le camp Vingegaard

Tous ces éléments, Jonas Vingegaard les a bien notés et le Danois apparaît désormais remonté à bloc avant les Alpes, à l'instar de ses mots après l'arrivée hier, relayés par cyclismactu.net : « Je me sentais très bien aujourd’hui, donc je suis content de mes sensations, content des attaques que j’ai pu tenter. Bien sûr, je n’ai pas repris de temps, mais je retire beaucoup de motivation de cette journée. L’équipe a fait un boulot incroyable, tout le monde a tout donné, c’était vraiment un engagement total de chacun, ils ont tous été super. Alors merci à tous mes coéquipiers. Pogacar m’a suivi à chaque attaque, je l’ai suivi quand il a attaqué… donc je ne sais pas si j’ai vu une quelconque faiblesse aujourd’hui. Mais au moins, je suis motivé par les bonnes sensations que j’ai eues, et je vais continuer à tout tenter ». Enfin, l'équipe Visma-Lease A Bike est apparue totalement remobilisée derrière son leader sur le Ventoux, prenant nettement l'avantage sur les UAE de Pogacar, qui s'est retrouvé bien seul dans le final. L'hypothèse que la formation hollandaise lance un terrible champ de bataille dès le premier col dans les Alpes pour isoler Pogacar et tenter de renverser la table n'apparaît plus illusoire. Tout cela trouvera une confirmation ou non demain et vendredi, mais une chose est sûre, pour Vingegaard, le combat est très loin d'être terminé.