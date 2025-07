Cyclisme : « Vingegaard n'est pas dans la bonne équipe ! »

Alexandre Higounet

L'équipe Visma-Lease A Bike soutient-elle assez Jonas Vingegaard dans son duel avec Tadej Pogacar pour le maillot jaune ? Croit-elle vraiment en son leader danois ? Bjarne Rijs, l'ancien vainqueur (déclassé pour dopage) du Tour 1996 et ancien manager d'équipe, le pense et considère que son compatriote doit changer d'équipe. Un contexte auquel la formation hollandaise a répondu aujourd'hui sur la route du Ventoux.

Aujourd'hui mardi, à l'occasion de l'étape arrivant au sommet du Mont Ventoux, la Visma-Lease A Bike a mené une stratégie collective parfaite au service de Jonas Vingegaard pour tenter de déstabiliser Tadej Pogacar. Outre le fait que cela témoigne que la formation hollandaise n'a pas totalement renoncé à un renversement de situation et que les remarques du maillot jaune à l'égard de son manque de cohérence derrière son leader l'ont remobilisée, ce gros travail collectif arrive comme une réponse aux critiques de plus en plus appuyées sur le manque de soutien derrière Vingegaard.

Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard, le clash ! https://t.co/3XbdxHepX1 — le10sport (@le10sport) July 21, 2025

« Jonas ne reçoit pas le soutien dont il a besoin » Bjarne Riis, vainqueur du Tour en 1996 mais qui a ensuite avoué s'être dopé, a ainsi dénoncé le comportement étrange des Visma, qui selon lui abandonnent trop souvent leur leader pour chasser les étapes, dans des propos relayés par le Het Nieuwsblad : « C'est complètement désespéré, leur façon de procéder. Je ne comprends pas. L'équipe le coupe en deux, et je trouve ça vraiment incorrect. Pour qui se prennent-ils ? On ne voit ça nulle part ailleurs ». Riis va même plus loin en questionnant la pertinence pour Vingegaard de rester au sein de la Visma-Lease A Bike : « Jonas ne reçoit pas le soutien dont il a besoin. C'est clair, et c'est problématique. Il n'est pas dans la bonne équipe pour le moment, mais il a aussi besoin d'une équipe suffisamment forte pour le soutenir. Après, je pense qu'il acceptera la situation actuelle. Et s'il ne le fait pas, il devrait taper du poing sur la table et dire : "Tiens, la fête est finie." Peut-être que Trine (l'épouse de Vingegaard) l'a vu venir lorsqu'elle a fait cette annonce au début du Tour ».