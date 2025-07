Marion Rousse : Sa magnifique rencontre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que présente aux commentaires du Tour de France sur France Télévisions, Marion Rousse se prépare également pour le Grande Boucle féminine qui s'élancera de Vannes le 26 juillet prochain. D'ailleurs, la directrice du Tour de France Femmes est impatiente à l'idée de rencontrer les fans en Bretagne, une vraie terre de cyclisme.

Dans quelques jours, Marion Rousse quittera son poste de commentatrice du Tour de France sur France Télévisions, afin d'endosser son autre casquette, à savoir celle de directrice de la Grande Boucle féminine. Et pour cause, le Grand Départ sera donné de Vannes le 26 juillet prochain pour neuf étapes qui s'annoncent intenses pour les coureuses du peloton. Marion Rousse a déjà hâte d'y être et se réjouit même de ses rencontres avec le public en Bretagne où le Tour de France Femmes restera pendant trois étapes.

Marion Rousse attend la Bretagne avec impatience « Le Tour de France femmes est un vrai Tour de France qui a rencontré son public ! C’est la plus belle course au monde, car elle réunit à la fois des passionnés et des gens qui ne regardent pas forcément du cyclisme toute l’année. Plus les médias le relaieront, plus les sponsors auront envie de s’y intéresser. La médiatisation de cet événement est également très importante pour toutes les jeunes filles du monde : qu’elles soient derrière leur écran de télévision ou sur le bord des routes, elles réalisent désormais que le vélo n’est pas un sport réservé aux hommes. Cette prise de conscience peut les aider à se projeter dans une course de cette envergure ou tout simplement à s’identifier à d’autres modèles. Je pense notamment à Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde sur route et championne olympique cross-country, qui prendra le départ le 26 juillet à Vannes », lance-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France, avant de poursuivre.