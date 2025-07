Cyclisme - Tour de France : Aidé par une moto ? Polémique sur le Tour !

Le final de la quinzième étape du Tour de France entre Muret et Carcassonne disputée dimanche a été le théâtre d’une polémique entre le vainqueur du jour, le champion de Belgique Tim Wellens, équipier de Pogacar, et le champion des Etats-Unis Quinn Simmons, qui était lui aussi dans l’échappée. Explication.

Dimanche, à l’occasion de la 15ème étape du Tour de France entre Muret et Carcassonne, Tim Wellens, le champion de Belgique et l’un des fidèles de Tadej Pogacar au sein de l’équipe UAE Team Emirates, s’est envolé du groupe d’échappés à un peu plus de 40 kilomètres de l’arrivée après une violente attaque. Malgré un effort intense sur plus de deux kilomètres, ses poursuivants, parmi lesquels Quinn Simmons, Victor Campenaerts et Warren Barguil, n’ont pas réussi à rentrer, le Français explosant sur le coup devant la violence de la poursuite.