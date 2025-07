Alaphilippe «comme un con», la gaffe à la télévision

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette 15ème étape du Tour de France entre Muret et Carcassonne aurait pu être la bonne pour Julian Alaphilippe. C'est d'ailleurs ce que le coureur de Tudor Pro Cycling a pensé au moment de franchir la ligne d'arrivée pensant avoir empoché l'étape. Néanmoins, sa chute survenue plus tôt au fil de la course a endommagé sa radio, de quoi lui faire vivre une expérience assez cocasse à la télévision.

Ce dimanche 20 juillet se déroulait la 15ème étape du Tour de France. Et l'espace d'un court instant, Julian Alaphilippe pensait avoir mis un terme à une longue disette de victoire sur la Grande Boucle. En effet, après une course riche en rebondissements dont une chute à seulement 15 kilomètres du départ qui a mis à terre pas mal de coureurs et l'a incité à abandonner, le champion du monde sur route 2020 et 2021 a signé une échappée performante au cours de laquelle il a révélé avoir eu « de bonnes jambes ».

«Comme un con j'ai levé les mains, j’ai fait le sprint pour essayer de gagner, mais il y avait des mecs devant» Il y a quelques heures, Julian Alaphilippe franchissait la ligne d'arrivée de l'étape du jour à Carcassonne, devançant de peu Wout van Aert, avec une épaule luxée suite à sa chute au début de l'étape. En raison d'un problème de communication avec son équipe Tudor Pro Cycling, Alaphilippe était persuadé de ressortir vainqueur de cette journée de course, n'ayant pas été mis au courant que Tim Wellens et Victor Campenaerts étaient arrivés avant lui. De quoi le faire passer pour « un con ». « Je me suis battu parce que j’avais des bonnes jambes mais malheureusement, la radio ne marchait plus après la chute. Comme un con j'ai levé les mains, j’ai fait le sprint pour essayer de gagner, mais il y avait des mecs devant. Et voilà. Le moral, ça va ».