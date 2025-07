Retraite d’Alaphilippe : La menace sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une étape spéciale attend les amoureux du vélo ce vendredi 18 juillet : un contre-la-montre individuel de 10,9 KM entre Loudenvielle et le sommet de Peygurades. L’occasion de Julian Alaphilippe de vivre une nouvelle journée sur les routes de France dans une édition où il ne fait pas l’unanimité de par ses performances. Les internautes en profitent pour le casser sur les réseaux sociaux en envoyant le coureur de 33 ans à la retraite.

Julian Alaphilippe ne réalise pas le Tour de France de sa vie. Après avoir changé d’équipe cette année en décidant de rejoindre la Tudor Pro Cycling Team, le double champion du monde sur route 2020 et 2021 ne parvient pas à trouver son rythme sur les routes de l’hexagone avec sa nouvelle équipe. Pour sa première Grande Boucle en deux ans puisqu’il n’avait pas pris part à l’édition 2024 en raison de sa participation aux Jeux Olympiques, le coureur français n’y arrive pas et sa position au classement général du Tour après douze étapes l'atteste : 67ème.

«Va prendre ta retraite, t’as pas le niveau» Déjà surclassé par deux autres coureurs français aux JO de Paris 2024, Julian Alaphilippe voit cette fois-ci pas moins de 16 compatriotes faire mieux que lui depuis le début du Tour de France et son top départ à Lille. Sur les réseaux sociaux, les internautes se montrent intransigeants envers Julian Alaphilippe. Le Parisien dresse un constat alarmant sur la montée des messages haineux à l’encontre des cyclistes ces derniers temps et notamment pendant ce Tour de France. Que ce soit des menaces de mort destinées à Bryan Coquard ou Tobias Johannessen pour avoir fait involontairement chuter Jasper Philipsen et Tadej Pogacar respectivement. Pour ce qui est de Julian Alaphilippe, les mots ont été bien plus mesurés, mais sont quoi qu’il arrive blessants au vu de leur nature. Un internaute a réclamé l’arrêt de sa carrière. « Va prendre ta retraite, t’as pas le niveau ».