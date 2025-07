Tour de France - «Je l'ai engueulé» : Alaphilippe, le clash en pleine course !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent sur le route de Tour de France pour la huitième année consécutive dans un rôle de consultant pour France Télévisions, Thomas Voeckler raconte plusieurs anecdotes vécues sur la moto à suivre les coureurs. Et il dévoile notamment la façon dont il a «engueulé» Julien Alaphilippe sur un col.

Alors qu'Alexandre Pasteur, Marion Rousse et Laurent Jalabert sont en cabine pour commenter le Tour de France, Thomas Voeckler quant à lui fait vivre la course depuis sa moto. Chouchou du public français, l'ancien Maillot Jaune a d'ailleurs raconté plusieurs anecdotes dont une concernant Julian Alaphilippe.

La folle anecdote de Thomas Voeckler « Ça m’est arrivé une fois d’engueuler Julian Alaphilippe et Kenny Elissonde (sourire). Ils étaient en train de faire n’importe quoi. Ils étaient lâchés de l’échappée, ne jouaient plus rien et ne prenaient pas le temps de se couvrir pour la prochaine descente. Je leur ai dit d’arrêter leurs conneries, de s’arrêter et de se couvrir pour ne pas choper froid, ils allaient tomber malades. Bon, je me suis permis parce que je les connais très bien », raconte-t-il dans une interview accordée au Midi-Libre avant de raconter une autre anecdote.