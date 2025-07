Marion Rousse «prend du recul» avec Julian Alaphilippe

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Commentatrice de toutes les courses cyclistes diffusées sur France Télévisions, dont le Tour de France, Marion Rousse a donc la difficile tâcher d'analyser à chaud les performances de son mari, Julian Alaphilippe. Compliqué de rester neutre dans ce genre de situation, mais celle qui est également directrice du Tour de France Femmes, assure qu'elle est capable de prendre du recul sur la situation.

L'été s'annonce particulièrement chargé pour Marion Rousse. Et pour cause, elle endossera ses deux rôles différents. D'abord celui de consultante sur France Télévisions pour commenter le Tour de France aux côtés d’Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Franck Ferrand, puis celui du directrice du Tour de France Femmes qui se déroulera du 26 juillet au 3 août. Et c'est déjà parti très fort avec les premières étapes très animées de la Grande Boucle.