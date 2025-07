La grande annonce de Marion Rousse sur son avenir !

Une fois que Marion Rousse en aura fini avec les commentaires du Tour de France hommes, elle enfilera sa casquette de directrice de la version féminine de la Grande Boucle. Cela fait maintenant quelques années que la compagne de Julian Alaphilippe occupe cette position. Mais pourrait-elle à terme remplacer Christian Prudhomme et diriger le Tour de France hommes ? Marion Rousse en a dit plus sur son avenir.

C’est La Croix qui a interrogé Marion Rousse à propos de la suite de sa carrière. Interpellé notamment sur la possibilité de remplacer Christian Prudhomme et diriger le Tour de France hommes , celle qui est aujourd’hui du Tour de France femmes a répondu : « Diriger un jour le Tour de France hommes ? C’est une question qu’on me pose tout le temps. Moi, je ne me pose pas la question de l’après. Pour l’instant, je touche un peu à tout, je ne pense pas trop à l’avenir. J’ai d’abord envie de faire mes preuves, parce que je pense qu’il faut toujours prouver que l’on a sa place et tout le temps se remettre en question. Pour l’après, on verra ».

« En tant que directrice, j’incarne le Tour, »

D’ici quelques jours, on retrouvera donc Marion Rousse aux commandes du Tour de France femmes. Un rôle qui lui confie d’ailleurs un certain stress : « Le plus stressant reste mon rôle de directrice du Tour de France femmes. Je veux évidemment que l’événement se déroule bien, et j’ai plus de responsabilité sur les épaules, même si j’ai aussi envie d’être au top pour commenter devant des millions de téléspectateurs. Quand on est directrice du Tour, on l’est tout au long de l’année. Durant la période où je suis consultante, lorsque je quitte le plateau de France Télévisions, j’ai bien souvent la visite d’un élu qui vient postuler pour une future étape du Tour de France femmes. En tant que directrice, j’incarne le Tour, je dois être disponible pour en parler. Christian Prudhomme le dit souvent. Diriger la plus belle course du monde, ce n’est pas un boulot, c’est une mission, et il n’y a pas d’études pour apprendre à la remplir ».