Alaphilippe : Marion Rousse craque en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il semblait avoir un bon coup à jouer sur les premières étapes du Tour de France, Julian Alaphilippe peine à se démarquer face aux cadors du peloton comme ce fut le cas lors de la quatrième étape remportée par Tedej Pogacar. Le profil du parcours semblait pourtant convenir au double champion du monde français, mais il a crevé à un très mauvais moment, ce qui a particulièrement agacé Marion Rousse aux commentaires.

Comme attendu compte tenu du parcours, ce début de Tour de France est très animé. Mardi, la quatrième étape a d'ailleurs déjà donné lieu à une très grosse explication entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux immenses favoris de cette Grande Boucle. Le Slovène a remporté ce premier combat qui aurait pourtant pu sourire aux puncheurs à l'image d'un Julian Alaphilippe dont les qualités semblaient convenir au profil de l'étape.

Alaphilippe crève, Marion Rousse perd ses nerfs Mais le Français a été malheureux avec une crevaison à 33 kilomètres de l’arrivée. Présente aux commentaires sur France Télévisions comme tous les jours, Marion Rousse, la compagne de Julian Alaphilippe, a d'ailleurs tout de suite compris qu'il s'agissait d'un très mauvais endroit pour connaître un souci mécanique : « Ce n’est pas le bon moment parce qu’il y a le sprint intermédiaire donc ça roule très très vite. Et deux kilomètres après, on ira chercher la Côte de Belbeuf qui est vraiment une petite route très raide. Ça va exiger un gros effort, ce n’est pas le bon moment ». Mais surtout, elle s'est agacé du temps pris par l'équipe Tudor pour venir dépanner le coureur français. « On met du temps en plus, oh là là », a pesté Marion Rousse à l'antenne.