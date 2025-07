Marion Rousse : Elle annonce un énorme «combat» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Actuellement présente aux commentaires du Tour de France sur France Télévisions, Marion Rousse reprendra prochainement sa casquette de directrice de la Grande Boucle féminine. L'occasion pour l'ancienne cycliste professionnelle de réaffirmer son combat en faveur du sport féminin.

Marion Rousse fait partie des rares femmes à commenter du sport masculin. Sur les antennes de France Télévisions, l'ancienne cycliste professionnelle est effectivement aux commentaires du Tour de France avec Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Mais ce n'est pas tout puisque Marion Rousse est également directrice du Tour de France Femmes avec la ferme intention de promouvoir le sport féminin. Un combat qu'elle compte bien mener à bout.

Marion Rousse et son combat pour le sport féminin « C’est mon quotidien depuis toujours. Quand j’ai commencé le vélo, j’étais la seule fille au départ. Ensuite, j’ai toujours évolué dans ce milieu d’hommes qui est celui du vélo. Mais j’ai toujours eu la force de caractère de ne pas me laisser faire, j’ai joué des coudes. Oui, je suis une femme, et alors ? Je sais aussi parler de vélo. C’est vrai, c’est quand même un peu triste de me dire que j’étais une des premières femmes à commenter du sport masculin », confie-t-elle dans une interview accordée à La Croix.