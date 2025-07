«Pas payée», Marion Rousse arrête tout !

Aujourd’hui consultante sur France Télévisions ou encore directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a l’occasion de pouvoir vivre de sa passion, le cyclisme. Toutefois, cela n’a pas tout le temps été le cas. La compagne de Julian Alaphilippe a ainsi connu une brève carrière en tant que cycliste professionnelle, Marion Rousse ayant dû tout arrêter pour des raisons économiques.

« J’étais coureuse professionnelle, mais je n’étais pas payée »

Ayant déjà évoqué à plusieurs reprises ses difficultés financières en tant que cycliste professionnelle, Marion Rousse en a rajouté une couche. Ainsi, dans un entretien pour La Croix, l’ancienne championne de France a raconté : « Pourquoi avoir arrêté ma carrière à 24 ans ? Tout simplement parce que je ne gagnais pas d’argent. J’étais coureuse professionnelle, mais je n’étais pas payée. À cette époque, il n’y avait peut-être que deux ou trois filles rémunérées et c’était toujours les mêmes qui gagnaient des courses. Encore, moi, j’avais la chance d’avoir une convention d’insertion professionnelle. Je travaillais pour la mairie d’Étampes, dans l’Essonne, avec un mi-temps payé à temps plein. On avait des compétitions, mais les médias ne s’y intéressaient pas. On ne nous connaissait pas, on avait l’impression de ne pas avoir de statut social. On dormait dans des internats de lycée, on se changeait dans des voitures, c’était vraiment la débrouille. Cela m’a été utile de savoir d’où partait le cyclisme féminin, je sais ce qu’il faut faire pour les coureuses ».