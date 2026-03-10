Le PSG réalise son rêve, «je n'aurais jamais cru ça possible»

Il a été bercé par cette volonté de remporter le titre suprême. Un souvenir qui habite ses pensées depuis son enfance. Il a fallu qu'il signe au PSG pour vivre de telles émotions. Membre à part entière du onze de départ de Luis Enrique, le principal intéressé a vidé son sac sur ce succès qui a eu d'énormes répercussions sur sa vie.
Voilà ce qu'on appelle un pari gagnant à 40M€. Comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité à l'été 2024 au moment de son transfert, il n'y a eu aucun bonus à déclarer dans les modalités de cette opération dont la réussite a été immédiate. Le joueur devenu incontournable dans l'équipe de Luis Enrique, doté du statut d'international, a été un élément phare de la conquête du PSG dans le premier titre de son histoire en Ligue des champions.
«Quand c’est arrivé, j’ai senti que j’avais réussi, que c’était un rêve devenu réalité»
En interview avec le site de l'UEFA, à quelques heures du 1/8ème de finale aller au Parc des princes contre Chelsea, Willian Pacho s'est livré sur une émotion qui l'animait depuis sa plus tendre enfance. Un rêve accompli dès sa première saison au PSG. « Vous avez remporté l’UEFA Champions League à Munich après un scénario incroyable (5-0). Qu’avez-vous ressenti au moment de soulever le trophée ? Ce sont des moments d’une émotion rare. Enfant, je n’aurais jamais cru cela possible. Quand c’est arrivé, j’ai senti que j’avais réussi, que c’était un rêve devenu réalité. J’ai remercié les personnes qui m’ont aidé, ainsi que Dieu pour ce talent partagé avec mes coéquipiers. Je me suis même demandé pourquoi moi, alors qu’il y a tant de joueurs talentueux, mais j’ai fini par réaliser et j’ai pu fêter cela avec ma famille ».
«Voir l’excitation des enfants à mon retour au pays n’a pas de prix»
En retournant sur ses terres équatoriennes, Willian Pacho a d'ailleurs pu témoigner de la portée de son exploit avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Un moyen de prouver aux futures générations que tout est possible. « En quoi ce titre historique a-t-il changé votre vie et la perception du football européen en Équateur ? Cela a montré à beaucoup de gens en Équateur qu’il est possible de marquer l’histoire du football européen, ce qui a toujours été difficile pour nous. Voir l’excitation des enfants à mon retour au pays n’a pas de prix. Je pensais être plus détendu, mais l’accueil était incroyable. En sélection, mes coéquipiers m’ont dit que ce que je faisais était historique. Avec notre génération actuelle, je pense que nous pouvons aussi accomplir de grandes choses avec l’équipe nationale ».