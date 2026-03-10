Le PSG réalise son rêve, «je n'aurais jamais cru ça possible»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a été bercé par cette volonté de remporter le titre suprême. Un souvenir qui habite ses pensées depuis son enfance. Il a fallu qu'il signe au PSG pour vivre de telles émotions. Membre à part entière du onze de départ de Luis Enrique, le principal intéressé a vidé son sac sur ce succès qui a eu d'énormes répercussions sur sa vie.

Voilà ce qu'on appelle un pari gagnant à 40M€. Comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité à l'été 2024 au moment de son transfert, il n'y a eu aucun bonus à déclarer dans les modalités de cette opération dont la réussite a été immédiate. Le joueur devenu incontournable dans l'équipe de Luis Enrique, doté du statut d'international, a été un élément phare de la conquête du PSG dans le premier titre de son histoire en Ligue des champions.

🎙️ Kevin Trapp aux bons souvenirs de Willian Pacho, son ancien coéquipier à Francfort :



"Il répond présent sur le terrain et en dehors. Il était aussi extraordinaire dans le vestiaire." 👏 pic.twitter.com/nkemu3052J — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2025

«Quand c’est arrivé, j’ai senti que j’avais réussi, que c’était un rêve devenu réalité» En interview avec le site de l'UEFA, à quelques heures du 1/8ème de finale aller au Parc des princes contre Chelsea, Willian Pacho s'est livré sur une émotion qui l'animait depuis sa plus tendre enfance. Un rêve accompli dès sa première saison au PSG. « Vous avez remporté l’UEFA Champions League à Munich après un scénario incroyable (5-0). Qu’avez-vous ressenti au moment de soulever le trophée ? Ce sont des moments d’une émotion rare. Enfant, je n’aurais jamais cru cela possible. Quand c’est arrivé, j’ai senti que j’avais réussi, que c’était un rêve devenu réalité. J’ai remercié les personnes qui m’ont aidé, ainsi que Dieu pour ce talent partagé avec mes coéquipiers. Je me suis même demandé pourquoi moi, alors qu’il y a tant de joueurs talentueux, mais j’ai fini par réaliser et j’ai pu fêter cela avec ma famille ».