«Dans 5 ans…», la révélation de Marion Rousse sur son avenir !

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse a parfaitement réussi sa reconversion. Devenue consultante, elle s’est révélée sur Eurosport et est aujourd’hui l’une des têtes d’affiche sur France Télévisions. A côté de cela, la compagne de Julian Alaphilippe est également directrice du Tour de France femmes. Quid maintenant de l’avenir de Marion Rousse ? La question a été posée à la principale intéressée.

« Dans 5 ans, je ne sais pas où je vais être »

Interrogée par Liv Cycling France, Marion Rousse s’est exprimée sur son avenir. C’est à cette occasion que celle qui commente actuellement le Tour de France a fait savoir sur sa façon de penser : « Mon avenir ? Je n’ai jamais eu d’ambitions. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne me dis pas dans 5 ans j’ai envie d’arriver à ça. Je ne fonctionne pas comme ça parce que justement de me dire que dans 5 ans j’ai envie d’être à ce poste là, c’est me mettre des limites et je n’ai pas envie de me mettre des limites. Je trouve que c’est aussi une question de sensations, de ressentir les choses, des opportunités aussi qui s’offrent à toi et d’être aussi en accord avec ce que toi tu es vraiment. Je pense que j’arrive à durer dans le métier parce que je ne joue pas de rôle et les décisions que je peux prendre, c’est ce que je suis vraiment. Quand tu ne joues pas de rôle, tu dures beaucoup plus sur la durée. C’est pourquoi je ne me fixe pas d’objectif, dans 5 ans, je ne sais pas où je vais être, mais j’ai toujours la même passion qui m’anime. On verra où ça nous mène ».